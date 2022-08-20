20 августа 2022 СУББОТА
Новости
16:18 | 19 августа
Саратовское электроагрегатное предприятие повышает эффективность производства своей продукции
15:53 | 19 августа
Благоустройство участка набережной от памятника Юрию Гагарину до моста «Саратов-Энгельс» находится на завершающем этапе
15:18 | 19 августа
Движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно ограничено 22 августа
14:27 | 19 августа
21 августа в Шумейке состоится парад катеров в честь Дня государственного флага России
13:36 | 19 августа
Саратовец победил во Всероссийском сельскохозяйственном конкурсе
12:39 | 19 августа
Балаковские поисковики стали участниками экспедиции «Вахта Памяти»
11:45 | 19 августа
Спасатели научили детей правилам безопасности
10:47 | 19 августа
Подведены итоги второго конкурса на получение грантов на поддержку деятельности приютов для животных
09:53 | 19 августа
Саратовский «Союз отцов» активно участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР
09:00 | 19 августа
Балаковская АЭС поделилась лучшими наработками с волгодонскими атомщиками
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Балаковская АЭС поделилась лучшими наработками с волгодонскими атомщиками

Новости
На Балаковской атомной станции с рабочим визитом побывали специалисты Ростовской АЭС.
Балаковская АЭС поделилась лучшими наработками с волгодонскими атомщиками

Цель визита – изучение и обмен опытом в области организации радиационно-технологического контроля параметров, важных для безопасности; модернизация оборудования реакторного отделения для продления срока эксплуатации (ПСЭ) энергоблоков.

На Ростовской, как и на Балаковской АЭС, эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000, станции построены в разное время по одному проекту. Энергоблоки Балаковской атомной станции старше и уже успели пройти все этапы технического обновления. Именно этим продиктован выбор площадки для проведения рабочей встречи. Специалисты Ростовской АЭС побывали в зоне контролируемого доступа, на рабочих местах персонала, изучали документацию по пилотным проектам, внедренным на Балаковской атомной станции. Увидели в действии работу новых автоматизированных систем – радиационного контроля и точного учета количества использованных средств индивидуальной защиты.

«Коллег заинтересовали сразу несколько наших практик. Помимо модернизации санпропускника, они готовы перенять и наш опыт автоматизированного контроля выбросов радиоактивных веществ, – отметил начальник отдела радиационной безопасности Балаковской АЭС Вадим Ковязин. – Такая форма взаимодействия специалистов с разных площадок – традиционная практика в Росэнергоатоме. Мы обмениваемся наработками и пополняем общую копилку положительного опыта. Это способствует повышению уровня безопасности всех российских АЭС».

Балаковские атомщики поделились с коллегами своим практическим опытом модернизации оборудования энергоблоков: от организационных вопросов до уникальных технологических решений, которые позволили продлить эксплуатационный ресурс энергоблоков атомной станции.

Напомним, в 2015 году лицензию Ростехнадзора на дополнительный срок службы еще на 30 лет получил первый энергоблок Балаковской АЭС. В 2017-м сроком на 26 лет – энергоблок №2, в 2018-м на 30 лет – энергоблок №3. В рамках продления срока эксплуатации только в ходе одного планового ремонта на каждом из энергоблоков было модернизировано около 3000 единиц оборудования.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код