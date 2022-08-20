Балаковская АЭС поделилась лучшими наработками с волгодонскими атомщиками

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Цель визита – изучение и обмен опытом в области организации радиационно-технологического контроля параметров, важных для безопасности; модернизация оборудования реакторного отделения для продления срока эксплуатации (ПСЭ) энергоблоков.На Ростовской, как и на Балаковской АЭС, эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000, станции построены в разное время по одному проекту. Энергоблоки Балаковской атомной станции старше и уже успели пройти все этапы технического обновления. Именно этим продиктован выбор площадки для проведения рабочей встречи. Специалисты Ростовской АЭС побывали в зоне контролируемого доступа, на рабочих местах персонала, изучали документацию по пилотным проектам, внедренным на Балаковской атомной станции. Увидели в действии работу новых автоматизированных систем – радиационного контроля и точного учета количества использованных средств индивидуальной защиты.«Коллег заинтересовали сразу несколько наших практик. Помимо модернизации санпропускника, они готовы перенять и наш опыт автоматизированного контроля выбросов радиоактивных веществ, – отметил начальник отдела радиационной безопасности Балаковской АЭС Вадим Ковязин. – Такая форма взаимодействия специалистов с разных площадок – традиционная практика в Росэнергоатоме. Мы обмениваемся наработками и пополняем общую копилку положительного опыта. Это способствует повышению уровня безопасности всех российских АЭС».Балаковские атомщики поделились с коллегами своим практическим опытом модернизации оборудования энергоблоков: от организационных вопросов до уникальных технологических решений, которые позволили продлить эксплуатационный ресурс энергоблоков атомной станции.Напомним, в 2015 году лицензию Ростехнадзора на дополнительный срок службы еще на 30 лет получил первый энергоблок Балаковской АЭС. В 2017-м сроком на 26 лет – энергоблок №2, в 2018-м на 30 лет – энергоблок №3. В рамках продления срока эксплуатации только в ходе одного планового ремонта на каждом из энергоблоков было модернизировано около 3000 единиц оборудования.