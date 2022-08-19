Олег Костин: «Санитарная авиация в области работает непрерывно»

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«Вертолёт санавиации направился в Аркадак. Госпитализировали в областной центр возрастную пациентку с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Стадия заболевания уже запущенная, ещё и в сочетании с сопутствующими патологиями. Именно поэтому мы призываем наших граждан не пренебрегать диспансеризацией. Это позволяет вовремя «выловить» болезнь, не доводить до крайних мер».Пока бригада санавиации готовила пациентку к транспортировке, зампред успел провести административный обход Аркадакской районной больницы, пообщаться с коллективом и рассказать о возможностях обучения и повышения квалификации бесплатно.Также коллективу был представлен новый главный врач районной больницы Александр Плеханов. «Делаем ставку на молодого перспективного руководителя. Надеюсь, что он с большим энтузиазмом подойдёт к решению текущих вопросов и реализации перспективных проектов, - подчеркнул Костин. - Район хороший, в нем – 20 тысяч жителей. Будем вместе с администрацией работать над включением учреждения в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Больница большая, нужно её качественно оснастить. Тогда и у врачей будет стимул к работе, а у жителей будут наиболее комфортные условия для получения медпомощи».Кроме того, зампред поручил активизировать профориентационную работу. В Аркадаке есть филиал областного медицинского колледжа, а значит, возможность готовить кадры для среднего медперсонала. «Существует нехватка врачей-педиатров. Поставил перед главным врачом в кратчайшие сроки задачу совместно с минздравом решить этот вопрос. Жители без медицинской помощи оставаться не должны!» - прокомментировал Олег Костин.