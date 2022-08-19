Сотрудниками комитета охотничьего хозяйства области проведено 330 рейдов

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Выявлено 10 нарушений, в отношении охотников-нарушителей составлены протоколы об административныхправонарушениях (два них выявлены на прошлой неделе).По 8 выявленным нарушениям назначен административный штраф.Рейды будут продолжены.Комитет охотничьего хозяйства напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение правил охоты гражданам грозит административный штраф в размере до 4000 рублей.