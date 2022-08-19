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Сотрудниками комитета охотничьего хозяйства области проведено 330 рейдов

Новости
Сотрудниками комитета охотничьего хозяйства области проведено 330 рейдов

В июле-августе текущего года сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области осуществлено 330 рейдов по соблюдению правил охоты физическими лицами.

Выявлено 10 нарушений, в отношении охотников-нарушителей составлены протоколы об административных
правонарушениях (два них выявлены на прошлой неделе).

По 8 выявленным нарушениям назначен административный штраф.

Рейды будут продолжены.

Комитет охотничьего хозяйства напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение правил охоты гражданам грозит административный штраф в размере до 4000 рублей.