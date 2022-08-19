Саратовская область – в топ-10 регионов РФ по производству овощей открытого грунта

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Саратовская область, как и в прошлые годы, уверенно входит в топ-10 регионов России по производству овощей открытого грунта наряду с Волгоградской, Астраханской, Московской, Ростовской, Самарской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, а также республиками Северного Кавказа.Кроме того, устойчивая позитивная динамика отмечается в тепличном овощеводстве области. С начала года в закрытом грунте овощеводами выращено более 25 тысяч тонн продукции, в том числе 19640,7 тонны огурцов и 5709,3 тонны томатов.Всего по России с начала года собрано более 1,7 млн тонн овощей.Министерство сельского хозяйства области