Саратовская область – в топ-10 регионов РФ по производству овощей открытого грунта
К сегодняшнему дню в хозяйствах всех форм собственности региона собрано 62 тысячи тонн овощей нового урожая и выкопано более 43 тысяч тонн картофеля.
Саратовская область, как и в прошлые годы, уверенно входит в топ-10 регионов России по производству овощей открытого грунта наряду с Волгоградской, Астраханской, Московской, Ростовской, Самарской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, а также республиками Северного Кавказа.
Кроме того, устойчивая позитивная динамика отмечается в тепличном овощеводстве области. С начала года в закрытом грунте овощеводами выращено более 25 тысяч тонн продукции, в том числе 19640,7 тонны огурцов и 5709,3 тонны томатов.
Всего по России с начала года собрано более 1,7 млн тонн овощей.
Министерство сельского хозяйства области