Золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» от Саратовской области принял участие в Образовательном форуме

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В этом году заявки на участие подали 206 студентов из 42 регионов России — дипломанты и участники олимпиады по 35 направлениям. По итогам конкурса на форум были приглашены 88 участников.Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», единственный золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» в Саратовской области Егор Москалев вошёл в число участников форума.Студентов ждала насыщенная программа: лекции, мастер-классы и круглые столы, бизнес-игры и экскурсии. В ходе работы дискуссионных площадок были выработаны идеи управленческих решений, направленных на развитие регионов в условиях глобальной нестабильности, в том числе внедрение принципов ESG в государственное и муниципальное управление.«Образовательный форум — отличная возможность не только показать, чему ты научился за прошедший период обучения, но и получить бесценный опыт от общения с представителями федеральных органов власти и крупных компаний. В рамках форума студенты смогли выдвинуть предложения по развитию органов государственной власти и местного самоуправления, разработать новые административные модели и прокачать свои навыки», – отметила декан факультета ГМУ Анна Беликова.