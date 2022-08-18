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Золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» от Саратовской области принял участие в Образовательном форуме

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В Президентской академии прошёл Образовательный форум для участников Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В этом году заявки на участие подали 206 студентов из 42 регионов России — дипломанты и участники олимпиады по 35 направлениям. По итогам конкурса на форум были приглашены 88 участников.

Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», единственный золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» в Саратовской области Егор Москалев вошёл в число участников форума.

Студентов ждала насыщенная программа: лекции, мастер-классы и круглые столы, бизнес-игры и экскурсии. В ходе работы дискуссионных площадок были выработаны идеи управленческих решений, направленных на развитие регионов в условиях глобальной нестабильности, в том числе внедрение принципов ESG в государственное и муниципальное управление.

«Образовательный форум — отличная возможность не только показать, чему ты научился за прошедший период обучения, но и получить бесценный опыт от общения с представителями федеральных органов власти и крупных компаний. В рамках форума студенты смогли выдвинуть предложения по развитию органов государственной власти и местного самоуправления, разработать новые административные модели и прокачать свои навыки», – отметила декан факультета ГМУ Анна Беликова.
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