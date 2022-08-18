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Нацпроект «Демография»: более 200 семей области воспользовались услугами пунктов проката детских вещей

Новости


В Балашовском и Балаковском районах области продолжается работа пунктов проката технических средств, мебели и предметов быта, которые необходимы для ухода за детьми до трех лет. Пункты проката действуют в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

В пунктах проката семьи с невысоким доходом, состоящие на обслуживании центров «Семья», могут взять напрокат детские кроватки, коляски, манежи, стульчики для кормления. За время работы пунктов, из которых Балашовский открылся в августе 2020 года, а Балаковский – в июле прошлого года, их услугами смогли воспользоваться более 200 семей с детьми.

«В Балаковском центре «Семья» мы состоим на обслуживании как многодетная и опекунская семья. Узнав, что в центре открылся прокат детских вещей, я очень обрадовалась. Теперь мы можем брать напрокат совершенно бесплатно детскую мебель, коляски, манежи. Покупать все эти вещи в магазине для наших шестерых детей было бы очень накладно для семейного бюджета. Я благодарна сотрудникам центра «Семья» за оперативную помощь в подборе нужных нам вещей и оформлении необходимых документов», - рассказала жительница Балаковского района, многодетная мама Наталья Кинисова.

Напомним, осенью этого года пункт проката для семей с детьми в рамках национального проекта «Демография» откроется в центре социальной помощи семье и детям города Саратова.

Министерство труда и социальной защиты области
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