Политолог сравнил партии на выборах с футбольной командой

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Саратовский политолог, профессор Александр Казаков поддержал основные выводы экспертов:«В настоящее время в обществе сложился патриотический консенсус. Внешнеполитическая повестка успешно сочетается с внутриполитической. На этом фоне избиратели отдают предпочтение тем кандидатам и политическим силам, которые отражают их взгляды на специальную военную операцию. В этой связи радикальные оппозиционные силы своей непатриотической позицией лишились последних возможностей получить какую-либо поддержку. Они не смогли адекватно оценить электоральные запросы и аккумулировать их. Соответственно, у них возникли сложности со сбором подписей и документов. Итоги регистрации партий только подтвердили этот факт. В целом, если использовать футбольную терминологию, то партийная расстановка у нас в Саратовской области выглядит следующим образом: 1-3-1-2. Где первая единица – это ВПП «Единая Россия», 3 – парламентские (представленные на федеральном и региональном уровне) партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», 1 — партия "Новые люди", представленная в Госдуме РФ, и 2 – это партии «Коммунисты России» и «Родина», которые также будут бороться за голоса избирателей.Анализируя имеющиеся рейтинги, отмечу, что, согласно данным социологических опросов, у партии «Единая Россия» уровень поддержки по сравнению с аналогичным периодом накануне прошлогодних выборов вырос, а у других политических сил он, напротив, снизился. В то же время за счет голосов неопределившихся избирателей обычно партии набирают больше, чем показывают рейтинги. По возможным показателям явки говорить что-то определенное пока сложно, но не исключаю, что она окажется достаточно высокой», отметил профессор кафедры политических наук СГУ имени Н.Г. Чернышевского.