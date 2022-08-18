18 августа 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:48 | 18 августа
Золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» от Саратовской области принял участие в Образовательном форуме
12:52 | 18 августа
Нацпроект «Демография»: более 200 семей области воспользовались услугами пунктов проката детских вещей
12:00 | 18 августа
«Серебряные» добровольцы из Саратовской области активно участвуют во Всероссийской акции «Бабушкина забота»
10:52 | 18 августа
В Саратовской области восстановят леса
10:04 | 18 августа
Политолог сравнил партии на выборах с футбольной командой
09:58 | 18 августа
На единой цифровой платформе «Работа в России» размещено более 34 тысяч региональных вакансий
09:00 | 18 августа
33-я смена летней школы для одаренных детей «Созвездие» готовится к открытию
23:43 | 17 августа
Домклик предлагает получить имущественный налоговый вычет в упрощённом порядке
17:28 | 17 августа
Социологи сказали, кто победит в битве мэра и блогера на выборах
17:00 | 17 августа
4,5 миллиона тонн зерна намолотили хлеборобы области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«Серебряные» добровольцы из Саратовской области активно участвуют во Всероссийской акции «Бабушкина забота»

Новости


В Саратовской области продолжается оказание гуманитарной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию ЛНР и ДНР. Различные социальные проекты и акции помогают мобилизовать усилия добровольцев по сбору необходимых вещей для нуждающихся.

Так, в комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области стартовала Всероссийская акция «Бабушкина забота», направленная на оказание адресной помощи жителям Донбасса. Акция проходит в рамках направления «Долголетие для всех» федерального проекта «Старшее поколение».

На занятиях по рукоделию и в свободное время дома пенсионеры вяжут теплые вещи для семей с детьми и одиноких пожилых людей из Донбасса. Яркие носки, теплые варежки, шарфы и уютные джемперы, с любовью связанные добровольцами, будут переданы в пункты сбора гуманитарной помощи и отправлены нуждающимся.

Проект также поддержали социальные работники и подопечные из центра соцобслуживания Дергачевского района. Они собрали комплекты теплых вязаных вещей для детей и взрослых, чтобы передать их семьям из ДНР и ЛНР. Не остались в стороне и пожилые активисты из Базарно-Карабулакского района. Они не только сами вяжут одежду, но и собирают помощь для нуждающихся вместе с волонтерами из района.

Напомним, что присоединиться к проекту может любой желающий. Вещи принимаются во всех пунктах сбора гуманитарной помощи.

Министерство труда и социальной защиты области
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код