«Серебряные» добровольцы из Саратовской области активно участвуют во Всероссийской акции «Бабушкина забота»

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Так, в комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области стартовала Всероссийская акция «Бабушкина забота», направленная на оказание адресной помощи жителям Донбасса. Акция проходит в рамках направления «Долголетие для всех» федерального проекта «Старшее поколение».На занятиях по рукоделию и в свободное время дома пенсионеры вяжут теплые вещи для семей с детьми и одиноких пожилых людей из Донбасса. Яркие носки, теплые варежки, шарфы и уютные джемперы, с любовью связанные добровольцами, будут переданы в пункты сбора гуманитарной помощи и отправлены нуждающимся.Проект также поддержали социальные работники и подопечные из центра соцобслуживания Дергачевского района. Они собрали комплекты теплых вязаных вещей для детей и взрослых, чтобы передать их семьям из ДНР и ЛНР. Не остались в стороне и пожилые активисты из Базарно-Карабулакского района. Они не только сами вяжут одежду, но и собирают помощь для нуждающихся вместе с волонтерами из района.Напомним, что присоединиться к проекту может любой желающий. Вещи принимаются во всех пунктах сбора гуманитарной помощи.Министерство труда и социальной защиты области