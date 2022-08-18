В Саратовской области восстановят леса

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«Нужно рассчитать финансирование. Определить площадь, на которой можно высадить лес. Земельные участки, где нет возможности вести сельское хозяйство, надо передавать лесхозам. Наша задача – дать новую жизнь лесничествам, питомникам и, в целом, саратовскому лесу», - отметил глава региона.Сейчас леса занимают 6,3% территории региона. Уровень в 20% достигает лишь Балтайский район. В этом году по области будет высажено 2,5 тыс. га нового леса, а в следующем году эта площадь увеличится до 4 тыс. га.