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В Саратовской области восстановят леса

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Саратовская область должна достичь уровня лесистости в 20%. Об этом заявил врио Губернатора Роман Бусаргин на встрече с представителями экологических организаций.

«Нужно рассчитать финансирование. Определить площадь, на которой можно высадить лес. Земельные участки, где нет возможности вести сельское хозяйство, надо передавать лесхозам. Наша задача – дать новую жизнь лесничествам, питомникам и, в целом, саратовскому лесу», - отметил глава региона.

Сейчас леса занимают 6,3% территории региона. Уровень в 20% достигает лишь Балтайский район. В этом году по области будет высажено 2,5 тыс. га нового леса, а в следующем году эта площадь увеличится до 4 тыс. га.
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