На единой цифровой платформе «Работа в России» размещено более 34 тысяч региональных вакансий

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Анализ базы вакансий службы занятости показывает, что наиболее востребованными сегодня являются врачи и средний медицинский персонал, инженеры, специалисты различного профиля, водители автомобиля, слесари и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров.Портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru) – современный и надежный сервис для поиска работы и размещения вакансий. Сайт предоставляет все свои сервисы абсолютно бесплатно и является единственным в России сервисом для поиска работы и подбора персонала с государственной поддержкой.Платформа содержит сведения о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также множество другой полезной информации. Все публикуемые на сайте вакансии проверены центрами занятости населения и обновляются в ежедневном режиме.Напомним, что на портале можно не только найти работу, подать заявку на обучение за счет государства, но и зарегистрироваться в качестве работодателя. Специалистами региональной службы занятости ведется активная работа по привлечению потенциальных работодателей, в том числе в целях расширения областной базы вакансий, что оказывает влияние на миграционную ситуацию в регионе.