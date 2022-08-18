18 августа 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:48 | 18 августа
Золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» от Саратовской области принял участие в Образовательном форуме
12:52 | 18 августа
Нацпроект «Демография»: более 200 семей области воспользовались услугами пунктов проката детских вещей
12:00 | 18 августа
«Серебряные» добровольцы из Саратовской области активно участвуют во Всероссийской акции «Бабушкина забота»
10:52 | 18 августа
В Саратовской области восстановят леса
10:04 | 18 августа
Политолог сравнил партии на выборах с футбольной командой
09:58 | 18 августа
На единой цифровой платформе «Работа в России» размещено более 34 тысяч региональных вакансий
09:00 | 18 августа
33-я смена летней школы для одаренных детей «Созвездие» готовится к открытию
23:43 | 17 августа
Домклик предлагает получить имущественный налоговый вычет в упрощённом порядке
17:28 | 17 августа
Социологи сказали, кто победит в битве мэра и блогера на выборах
17:00 | 17 августа
4,5 миллиона тонн зерна намолотили хлеборобы области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

На единой цифровой платформе «Работа в России» размещено более 34 тысяч региональных вакансий

Новости
На единой цифровой платформе «Работа в России» размещено более 34 тысяч региональных вакансий

На сегодняшний день на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» представлено 34,2 тысячи вакансий работодателей Саратовской области по всем отраслям и специальностям. В качестве потенциальных работодателей на сайте зарегистрировано 24,2 тысячи организаций.

Анализ базы вакансий службы занятости показывает, что наиболее востребованными сегодня являются врачи и средний медицинский персонал, инженеры, специалисты различного профиля, водители автомобиля, слесари и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров.

Портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru) – современный и надежный сервис для поиска работы и размещения вакансий. Сайт предоставляет все свои сервисы абсолютно бесплатно и является единственным в России сервисом для поиска работы и подбора персонала с государственной поддержкой.

Платформа содержит сведения о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также множество другой полезной информации. Все публикуемые на сайте вакансии проверены центрами занятости населения и обновляются в ежедневном режиме.

Напомним, что на портале можно не только найти работу, подать заявку на обучение за счет государства, но и зарегистрироваться в качестве работодателя. Специалистами региональной службы занятости ведется активная работа по привлечению потенциальных работодателей, в том числе в целях расширения областной базы вакансий, что оказывает влияние на миграционную ситуацию в регионе.