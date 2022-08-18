33-я смена летней школы для одаренных детей «Созвездие» готовится к открытию

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XXXIII областная летняя школа «Созвездие» для одаренных обучающихся соберет 220 учащихся из 75 образовательных учреждений Саратовской области. Учредителями смены юных таланов являются министерство образования Саратовской области и Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.Ребят ждет насыщенная образовательная программа. Всю смену преподаватели и ученые университета будут заниматься со школьниками по 10 направлениям: математика, информатика, физика, химия, история, география, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык. Так старшеклассники получат возможность стать на шаг ближе к науке и заглянуть в свое студенческое будущее.Помимо лекций, участников будут ждать факультативные занятия. Сотрудники областного мобильного технопарка «Кванториум» организуют ежедневные занятия по робототехнике и промышленному дизайну и проведут для всех участников профильной смены соревнования по робототехнике «Сумо роботов», конкурс на разработку графического дизайна, турнир по программированию и пилотированию беспилотных летательных аппаратов.«Помимо этого, у всех будет возможность посетить мастер-класс по видеомонтажу, корейскому языку, мультимедийным проектам, актерскому мастерству, поиграть в волейбол и футбол, потанцевать на дискотеке. Так что организаторы школы «Созвездие» к приему детей готовы на все 100%! Скучно точно не будет!», – поделилась руководитель школы для одаренных детей Элла Злобина.В рамках смены проходит шестая городская школа «Восходящие звезды» по трем направлениям: робототехника, программирование и математика.Последние дни лета позволят ребятам не только поучаствовать в олимпиадах школы «Созвездие», но и подготовиться к новому марафону Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам.