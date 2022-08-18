18 августа 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:48 | 18 августа
Золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» от Саратовской области принял участие в Образовательном форуме
12:52 | 18 августа
Нацпроект «Демография»: более 200 семей области воспользовались услугами пунктов проката детских вещей
12:00 | 18 августа
«Серебряные» добровольцы из Саратовской области активно участвуют во Всероссийской акции «Бабушкина забота»
10:52 | 18 августа
В Саратовской области восстановят леса
10:04 | 18 августа
Политолог сравнил партии на выборах с футбольной командой
09:58 | 18 августа
На единой цифровой платформе «Работа в России» размещено более 34 тысяч региональных вакансий
09:00 | 18 августа
33-я смена летней школы для одаренных детей «Созвездие» готовится к открытию
23:43 | 17 августа
Домклик предлагает получить имущественный налоговый вычет в упрощённом порядке
17:28 | 17 августа
Социологи сказали, кто победит в битве мэра и блогера на выборах
17:00 | 17 августа
4,5 миллиона тонн зерна намолотили хлеборобы области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

33-я смена летней школы для одаренных детей «Созвездие» готовится к открытию

Новости
33-я смена летней школы для одаренных детей «Созвездие» готовится к открытию

С 19 по 29 августа в детском оздоровительно-образовательном центре «Дубки» пройдет университетская профильная смена для одаренных школьников региона. Ребята показали высокие результаты на предметных олимпиадах различного уровня и активно изучали естественнонаучные, физико-математические и гуманитарные дисциплины.

XXXIII областная летняя школа «Созвездие» для одаренных обучающихся соберет 220 учащихся из 75 образовательных учреждений Саратовской области. Учредителями смены юных таланов являются министерство образования Саратовской области и Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

Ребят ждет насыщенная образовательная программа. Всю смену преподаватели и ученые университета будут заниматься со школьниками по 10 направлениям: математика, информатика, физика, химия, история, география, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык. Так старшеклассники получат возможность стать на шаг ближе к науке и заглянуть в свое студенческое будущее.

Помимо лекций, участников будут ждать факультативные занятия. Сотрудники областного мобильного технопарка «Кванториум» организуют ежедневные занятия по робототехнике и промышленному дизайну и проведут для всех участников профильной смены соревнования по робототехнике «Сумо роботов», конкурс на разработку графического дизайна, турнир по программированию и пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

«Помимо этого, у всех будет возможность посетить мастер-класс по видеомонтажу, корейскому языку, мультимедийным проектам, актерскому мастерству, поиграть в волейбол и футбол, потанцевать на дискотеке. Так что организаторы школы «Созвездие» к приему детей готовы на все 100%! Скучно точно не будет!», – поделилась руководитель школы для одаренных детей Элла Злобина.

В рамках смены проходит шестая городская школа «Восходящие звезды» по трем направлениям: робототехника, программирование и математика.

Последние дни лета позволят ребятам не только поучаствовать в олимпиадах школы «Созвездие», но и подготовиться к новому марафону Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам.