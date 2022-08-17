Социологи сказали, кто победит в битве мэра и блогера на выборах

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Центр социально-политических и маркетинговых исследований «Волга-социум» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. 10-12 августа 2022 года провёл инициативный социологический опрос, посвящённый предвыборной ситуации в Заводском одномандатном избирательном округе №4 по выборам в Саратовскую областную Думу, на территории Заводского района города Саратова Саратовской области. В опросе приняли участие 450 респондентов в возрасте 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Заводского одномандатного избирательного округа №4.Методика исследования: уличный опрос (личное формализованное интервью с использованием анкет и демонстрационных карточек). Выборка квотная, репрезентирующая взрослое население по полу и возрасту. Доверительный интервал (погрешность) исследования составляет ± 4,6% при доверительной вероятности (точности) 95%.Участникам исследования были заданы следующие вопросы и получены ответы на них.«В сентябре текущего года состоятся выборы депутатов Саратовской областной Думы. Вы примете или не примете участие в этих выборах?»С большей или меньшей степенью уверенности заявляют о готовности прийти на выборы почти 63% избирателей округа.«Если бы выборы депутатов областной Думы состоялись в ближайшее воскресенье, то за список кандидатов какой из партий Вы бы проголосовали?» Респондентам предлагалась карточка с перечнем партий, участвующих в выборах, в том порядке, в котором они следуют в избирательном бюллетене. Допускался только один вариант ответа.40,9% участников опроса отдали бы свой голос за партию «Единая Россия». Среди активного электората (то есть тех, кто заявляет, что точно или скорее всего придёт на выборы) этот показатель составляет 49,1%. За КПРФ готовы проголосовать 15,1% от всех опрошенных и 19,4% – от активного электората. За ЛДПР – 9,6% от всех опрошенных и 10,2% – от активного электората; за «Справедливую Россию - за Правду» – 3,3% от всех опрошенных, но лишь 2,8% от активного электората. Остальные партии не набирают и 1%.«За кого из этих политиков Вы бы скорее всего проголосовали на выборах депутата областной Думы по Вашему одномандатному округу?» Респондентам предлагалась карточка со списком кандидатов, участвующих в выборах, в алфавитном порядке с указанием текущего рода занятий и субъекта выдвижения. Допускался только один вариант ответа.35,8% участников опроса заявляют о том, что могут проголосовать за Михаила Исаева; среди активных избирателей (то есть тех, кто заявляет, что точно или скорее всего придёт на выборы), за него готовы отдать голос почти 44,5%.Основной конкурент Исаева – кандидат от КПРФ Николай Бондаренко. Его готовы поддержать 22,9% опрошенных. Среди активных избирателей электоральный рейтинг Бондаренко выше не намного – лишь 23,7%. Это свидетельствует о том, что мотивация к участию в выборах у сторонников Исаева и Бондаренко различна: у электората действующего главы города она существенно выше.Показатели поддержки остальных кандидатов среди всех опрошенных не превышают 3 процентов, тем самым укладываясь в границы статистической погрешности.ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ПУБЛИКУЮТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ И НА СРЕДСТВА РЕДАКЦИИ.