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4,5 миллиона тонн зерна намолотили хлеборобы области

Новости


К сегодняшнему дню в области намолочено 4,5 млн тонн зерна. Суточный намолот составил 169 тыс. тонн.

По оперативным данным регионального минсельхоза на 17 августа наибольший объем зерна произведен в пяти муниципальных районах: Пугачевском – 262 тыс. тонн, Балашовском – 250 тыс. тонн, Калининском – 224 тыс. тонн, Екатериновском — 221 тыс. тонн, Энгельсском – 200 тыс. тонн.
В 18 районах области намолочено более 100 000 тонн.

Продолжается уборка озимых и яровых зерновых, овощей, картофеля. В хозяйствах области идет сев озимых культур, ведется вспашка зяби, подходит к завершению заготовкам кормов.

«На август приходится пик проведения сезонных полевых работ. Несмотря на то, что точные цифры по урожаю называть пока рано, прогнозы на урожай оптимистичны, - говорит зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Министерство сельского хозяйства области
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