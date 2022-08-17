7,5 тысячи подростков приняли участие в программе временного трудоустройства с начала года

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Для информирования подростков о возможности трудоустройства проводятся семинары, круглые столы, классные часы, мероприятия с участием работодателей. Например, с начала года проведено 36 специализированных ярмарок вакансий с участием более 1,6 тыс. подростков.Центрами занятости населения ежегодно проводится межведомственная профориентационная акция «Фестиваль профессий». Цель акции – популяризация рабочих и инженерных профессий, оказание практической помощи учащейся молодежи в профессиональном самоопределении, планировании профессиональной карьеры. С начала года проведено 348 профориентационных мероприятий с участием 9,5 тыс. человек.Для организации временного трудоустройства учащихся в 2022 году заключено 509 договоров с работодателями, трудоустроено 7,5 тыс. человек. Ребята традиционно занимаются озеленением территорий, социальной работой, ремонтом библиотечного фонда, работают курьерами, помощниками вожатых, участвуют в мероприятиях по благоустройству памятников и мемориалов защитникам Отечества.Например, в Перелюбском районе подростки трудились подсобными рабочими на сельскохозяйственном предприятии. Они занимались благоустройством территории, высаживали саженцы деревьев и кустарников.В Саратовском районе учащиеся средней школы поселка Тепличный благоустраивали детскую площадку на территории школы, белили бордюры, убирали территорию от мусора, облагораживали цветочные клумбы. Подростки проявили себя как ответственные, добросовестные работники и заслужили благодарность жителей поселка.В Балашовском районе с начала года участником программы подростковой занятости стал 271 человек. Несовершеннолетние занимались благоустройством и мелким ремонтом зданий школ, работали уборщиками территорий, курьерами по распространению газет, операторами ввода информации.Кроме того, в рамках программы временного трудоустройства подростки трудоустраиваются на рабочие места, требующие специальных компетенций. Так, учащиеся лицея № 37 в каникулы работали на одном из предприятий Саратова маркетологами и специалистами по продвижению в интернете.