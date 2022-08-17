Саратовский технический университет может стать опорным вузом Федерального дорожного агентства

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Дорожные специальности востребованы в СГТУ - конкурс составляет больше 2 человек на место. Студенты университета во время обучения проходят практику на предприятиях. В результате к моменту окончания вуза у многих, как правило, уже есть несколько предложений о трудоустройстве.Предложил разработать программу по подготовке кадров для дорожной отрасли с участием «Росавтодора», Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Правительства Саратовской области и СГТУ. Нужно ввести четкие критерии качества образования, а также точно определить потребность дорожной отрасли в кадрах, чтобы скорректировать количество бюджетных мест по конкретным специальностям.Система такого образования должна быть ориентирована, прежде всего, на современные практики и технологии. Необходимо расширить научную деятельность дорожной кафедры. Со своей стороны будем поддерживать студентов, аспирантов и их разработки. Все это позволит СГТУ стать опорным вузом для «Росавтодора».