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Саратовский технический университет может стать опорным вузом Федерального дорожного агентства

Новости


Руководитель «Росавтодора» Роман Новиков высоко оценил систему подготовки специалистов в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина. Отрасль сильно нуждается в квалифицированных кадрах. Обсудили этот вопрос на встрече с преподавателями вуза.

Дорожные специальности востребованы в СГТУ - конкурс составляет больше 2 человек на место. Студенты университета во время обучения проходят практику на предприятиях. В результате к моменту окончания вуза у многих, как правило, уже есть несколько предложений о трудоустройстве.

Предложил разработать программу по подготовке кадров для дорожной отрасли с участием «Росавтодора», Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Правительства Саратовской области и СГТУ. Нужно ввести четкие критерии качества образования, а также точно определить потребность дорожной отрасли в кадрах, чтобы скорректировать количество бюджетных мест по конкретным специальностям.

Система такого образования должна быть ориентирована, прежде всего, на современные практики и технологии. Необходимо расширить научную деятельность дорожной кафедры. Со своей стороны будем поддерживать студентов, аспирантов и их разработки. Все это позволит СГТУ стать опорным вузом для «Росавтодора».
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