Армия-2022: презентованы ткани нового поколения и образцы экипировки

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Представители балашовской компании презентуют высокотехнологичные ткани для новой демисезонной и зимней формы сотрудников силовых структур. Это полиамидные и полиэфирные ткани с различными видами отделок и переплетений, созданные под потребности.Акцентный продукт «Балтекса» – высокопрочные полиамидные ткани для тактической и ведомственной одежды. Среди них - полные аналоги импортной ткани CORDURA плотностью 1000D и 500D.За последнее десятилетие на базе существующей инфраструктуры компании создан производственный комплекс полного цикла по выпуску современных тканей. Вся продукция производится в России.В тематическом разделе «Экипировка и обмундирование военнослужащих» представлено еще одно предприятие, имеющее подразделение в Саратовской области. Это «БТК групп», специализирующаяся на разработке и производстве обмундирования для силовых ведомств.