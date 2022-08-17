17 августа 2022 СРЕДА
Новости
17:28 | 17 августа
Социологи сказали, кто победит в битве мэра и блогера на выборах
17:00 | 17 августа
4,5 миллиона тонн зерна намолотили хлеборобы области
16:08 | 17 августа
7,5 тысячи подростков приняли участие в программе временного трудоустройства с начала года
15:19 | 17 августа
Саратовский технический университет может стать опорным вузом Федерального дорожного агентства
14:24 | 17 августа
Армия-2022: презентованы ткани нового поколения и образцы экипировки
13:28 | 17 августа
Корпорация «Туризм.РФ» планирует поддержать развитие туристической отрасли в Саратовской области
12:35 | 17 августа
Металлообрабатывающее предприятие региона применяет инструменты бережливого производства
11:39 | 17 августа
Завтра начнет работу областной образовательный форум
11:10 | 17 августа
Скидка 50% на проезд школьников в саратовских электричках действует до 28 августа
10:45 | 17 августа
В Саратове пройдет семейный фестиваль ЭтноВыходные
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Армия-2022: презентованы ткани нового поколения и образцы экипировки

Новости


На международном форуме «Армия–2022» свои возможности как вертикально интегрированного предприятия представило ООО «Балтекс».

Представители балашовской компании презентуют высокотехнологичные ткани для новой демисезонной и зимней формы сотрудников силовых структур. Это полиамидные и полиэфирные ткани с различными видами отделок и переплетений, созданные под потребности.

Акцентный продукт «Балтекса» – высокопрочные полиамидные ткани для тактической и ведомственной одежды. Среди них - полные аналоги импортной ткани CORDURA плотностью 1000D и 500D.

За последнее десятилетие на базе существующей инфраструктуры компании создан производственный комплекс полного цикла по выпуску современных тканей. Вся продукция производится в России.

В тематическом разделе «Экипировка и обмундирование военнослужащих» представлено еще одно предприятие, имеющее подразделение в Саратовской области. Это «БТК групп», специализирующаяся на разработке и производстве обмундирования для силовых ведомств.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код