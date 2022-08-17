Корпорация «Туризм.РФ» планирует поддержать развитие туристической отрасли в Саратовской области

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Саратовская делегация представила наиболее перспективные для развития туризма в регионе территории. В настоящее время в области идет работа по определению новых направлений для туристов, а также по увеличению туристического потока. Сейчас турпоток в регион составляет порядка 2 млн человек.Реализация проектов с участием корпорации позволит привлечь как дополнительные внебюджетные источники финансирования, так и федеральные средства для создания обеспечивающей инфраструктуры. Корпорация «Туризм.РФ» готова предложить ряд мер поддержки по двум основным направлениям.Первое — работа с частными проектами и площадками. Сюда входит и компенсация ключевой процентной ставки по привлеченным кредитам, и участие в уставном капитале проекта (от 25 до 49%). Корпорация оказывает содействие, если туристическому объекту нужна обеспечивающая инфраструктура — средства на дороги, электросети, газо-, тепло- и водоснабжение, ведущие к туристическим комплексам.Второе направление — формирование привлекательной туристической территории в регионе, инвестирование в создание инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства, в том числе строительство крупных рекреационных объектов, гостиничных комплексов и т.п., а также привлечение крупных частных инвесторов.«Планируем, что площадки, которые получат поддержку, будут согласованы в ближайшее время. Надеемся, что началом для совместной работы по созданию фактически нового туристического кластера в регионе станет Соглашение между корпорацией «Туризм.РФ» и Правительством Саратовской области, подписание которого запланировано на текущий год», — отметил Александр Марченко.