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Металлообрабатывающее предприятие региона применяет инструменты бережливого производства

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Металлообрабатывающее предприятие региона применяет инструменты бережливого производства

В рамках национального проекта «Производительность труда» рабочая группа ООО «Техкомплект» учится применять инструменты декомпозиции целей.

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) совместно c сотрудниками компании отработали на практике построение блоков дерева целей с учётом различной маржинальности производимой продукции, проработали зоны ответственности руководящего состава для декомпозированных целей.

Следующий этап - оцифровка и согласование с руководством компании экономической и организационной модели предприятия.

«Грамотно построенное дерево целей, базирующееся на декомпозиции операционного денежного потока, помогает руководителю сфокусироваться на системном подходе к решению задач предприятия. Это позволяет эффективнее достигать оперативные, тактические и стратегические целевые показатели», – подчеркнул руководитель проекта РЦК Сергей Карказов.

Напомним, «Техкомплект» присоединился к национальному проекту «Производительность труда» в текущем году.