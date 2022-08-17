Завтра начнет работу областной образовательный форум
Областной образовательный форум – это ежегодное совещание работников системы образования области, на котором обсуждаются итоги прошедшего учебного года и готовность образовательных учреждений к новому образовательному циклу. На форуме обозначаются актуальные вопросы развития образования, тенденции и перспективы, роль учителя в процессе воспитания.
В этом году форум под названием «PRO.Образование 64. Векторы развития» состоится 18-19 августа в МОУ «Гимназия «Авиатор» (г. Саратов, бульвар им. Денисова Николая, зд. 4).
Тема первого дня августовского форума - «Формирование идеологии воспитания и принципов кадровой политики региона с учетом трендов и вызовов». Второй день форума будет посвящен теме «Общая стратегия развития общего и среднего профессионального образования».
В рамках образовательного форума под каждую тему проработаны стратегические сессии, переговорные площадки и авторские встречи.
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://soiro64.ru/oblastnoj-obrazovatelnyj-forum-pro
Контактное лицо для СМИ - Анастасия Филимонова (тел. 49-19-55).
Министерство образования области