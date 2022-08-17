Скидка 50% на проезд школьников в саратовских электричках действует до 28 августа

просмотров: 227

Предложение актуально при оформлении билетов в направлении «туда – обратно».Приобрести билет можно за наличный расчёт и с помощью банковской карты в билетных кассах, а также у разъездных кассиров в пригородных поездах.Скидка предоставляется пассажирам, следующим в Саратов (и обратно) со станций Аткарск, Карамыш, Сенная, Балаково, Ершов, Озинки, Балашов, Аркадак, Ртищево, Лопуховка, Екатериновка, Салтыковка.***С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».