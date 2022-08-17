Скидка 50% на проезд школьников в саратовских электричках действует до 28 августа
В рамках акции «Одень ребёнка в школу» с 19 по 28 августа для несовершеннолетних пассажиров АО «Саратовская ППК» (от 7 до 17 лет) действует 50% скидка на проезд в пригородных поездах.
Предложение актуально при оформлении билетов в направлении «туда – обратно».
Приобрести билет можно за наличный расчёт и с помощью банковской карты в билетных кассах, а также у разъездных кассиров в пригородных поездах.
Скидка предоставляется пассажирам, следующим в Саратов (и обратно) со станций Аткарск, Карамыш, Сенная, Балаково, Ершов, Озинки, Балашов, Аркадак, Ртищево, Лопуховка, Екатериновка, Салтыковка.
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С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Предложение актуально при оформлении билетов в направлении «туда – обратно».
Приобрести билет можно за наличный расчёт и с помощью банковской карты в билетных кассах, а также у разъездных кассиров в пригородных поездах.
Скидка предоставляется пассажирам, следующим в Саратов (и обратно) со станций Аткарск, Карамыш, Сенная, Балаково, Ершов, Озинки, Балашов, Аркадак, Ртищево, Лопуховка, Екатериновка, Салтыковка.
***
С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».