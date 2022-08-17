В Саратове пройдет семейный фестиваль ЭтноВыходные

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В программе фестиваля - офлайн-игра в этноквиз, чемпионат по настольной игре проекта, этномастер-класс, награждение финалистов этноквеста Саратовской области, а также поздравление активных путешественников с детьми, просмотревших видеоуроки из серии «ЭтноКраеведение онлайн».Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация на фестиваль по ссылке https://forms.gle/GfGAaZMNK6tVa19f7, регистрация команд на этноквиз - https://forms.gle/QSKko4CwsVu86aeu7,Проект «ЭтноОтпуск на два дня: путешествуем вместе» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. По замыслу авторов он закрепит позитивное отношение к самостоятельному внутреннему туризму и этнографической теме.