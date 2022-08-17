17 августа 2022 СРЕДА
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В Саратове пройдет семейный фестиваль ЭтноВыходные
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Саратове пройдет семейный фестиваль ЭтноВыходные

Новости
В Саратове пройдет семейный фестиваль ЭтноВыходные

В рамках медиа-проекта «ЭтноОтпуск на два дня: путешествуем вместе» общественной организацией «Местная еврейская национально-культурная автономия города Саратова» 21 августа 2022 запланирован семейный фестиваль ЭтноВыходные. Мероприятие пройдет в историческом парке «Россия – моя история» (г. Саратов ул. Шелковичная, 19) с 16.00 до 20.00.

В программе фестиваля - офлайн-игра в этноквиз, чемпионат по настольной игре проекта, этномастер-класс, награждение финалистов этноквеста Саратовской области, а также поздравление активных путешественников с детьми, просмотревших видеоуроки из серии «ЭтноКраеведение онлайн».

Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация на фестиваль по ссылке https://forms.gle/GfGAaZMNK6tVa19f7, регистрация команд на этноквиз - https://forms.gle/QSKko4CwsVu86aeu7,

Проект «ЭтноОтпуск на два дня: путешествуем вместе» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. По замыслу авторов он закрепит позитивное отношение к самостоятельному внутреннему туризму и этнографической теме.