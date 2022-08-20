Саратовская область – в топ-10 регионов РФ по регистрации в ФГИС «Зерно»

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Так, согласно статистической информации оператора системы – ФГБУ «Центра Агроаналитики» - по состоянию на 11 августа от Саратовской области в системе зарегистрировалось 1649 товаропроизводителей, что составляет 100 % от целевого значения.«ФГИС «Зерно – это онлайн-платформа, которая создана для автоматизации процессов сбора, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой и реализацией, а также хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный госфонд. Платформа позволяет российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству — отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны», - пояснил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Сейчас работа в системе проходит в тестовом режиме, но уже с 1 сентября регистрация и работа во ФГИС «Зерно» станет обязательной для всех участников зернового рынка - производителей, переработчиков, хлебоприемных предприятий, а также животноводов. В связи с чем региональным минсельхозом по поручению главы региона Романа Бусаргина совместно информационно-консультационной службой АПК Саратовской области был организован цикл обучающих семинаров, которые проводились как в очном формате, так и в режиме ВКС.Стоит отметить, что организация работы во ФГИС «Зерно» стала одной из наиболее обсуждаемых тем на заседании круглого стола, который в рамках Дня поля-2022 провел зампред Роман Ковальский. Глава регионального минсельхоза обратил внимание участников на то, что консультации по вопросам работы в информационной системе будут продолжены.