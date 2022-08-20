Жителям Саратовской области доступно мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн»

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Мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн» позволяет выстроить взаимодействие между заявителями и центрами «Мои Документы» на качественно новом уровне, пройдя процедуру регистрации, пользователю становится доступен широкий функционал. Пользователи приложения могут записаться на удобное время, получить онлайн-консультацию, следить за статусом готовности документов, оценить качество обслуживания, а также заказать услуги коммерческих компаний.К личному кабинету пользователь может привязать свои банковские карты, ввести данные основных документов (паспорт/заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН), добавить информацию о детях и автомобилях. Также приложение напоминает о предстоящем визите в выбранный центр, позволяет просмотреть текущие и прошедшие заявления и услуги, полученные через центры «Мои Документы». Страницы и навигация приложения максимально просты и интуитивно понятны.В настоящее время мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн» доступно для скачивания в GoogleРlау для устройств на платформе Android и в App Store для устройств на платформе iOS.