20 августа 2022 СУББОТА
Новости
10:42 | 20 августа
Новейшие разработки в сфере промышленности на форуме «Армия-2022» показал ПРОМТЕХ
16:18 | 19 августа
Саратовское электроагрегатное предприятие повышает эффективность производства своей продукции
15:53 | 19 августа
Благоустройство участка набережной от памятника Юрию Гагарину до моста «Саратов-Энгельс» находится на завершающем этапе
15:18 | 19 августа
Движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно ограничено 22 августа
14:27 | 19 августа
21 августа в Шумейке состоится парад катеров в честь Дня государственного флага России
13:36 | 19 августа
Саратовец победил во Всероссийском сельскохозяйственном конкурсе
12:39 | 19 августа
Балаковские поисковики стали участниками экспедиции «Вахта Памяти»
11:45 | 19 августа
Спасатели научили детей правилам безопасности
10:47 | 19 августа
Подведены итоги второго конкурса на получение грантов на поддержку деятельности приютов для животных
09:53 | 19 августа
Саратовский «Союз отцов» активно участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Жителям Саратовской области доступно мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн»

Новости


Жителям региона доступно мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн» – помощник, с которым получать государственные и муниципальные услуги стало удобнее.

Мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн» позволяет выстроить взаимодействие между заявителями и центрами «Мои Документы» на качественно новом уровне, пройдя процедуру регистрации, пользователю становится доступен широкий функционал. Пользователи приложения могут записаться на удобное время, получить онлайн-консультацию, следить за статусом готовности документов, оценить качество обслуживания, а также заказать услуги коммерческих компаний.

К личному кабинету пользователь может привязать свои банковские карты, ввести данные основных документов (паспорт/заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН), добавить информацию о детях и автомобилях. Также приложение напоминает о предстоящем визите в выбранный центр, позволяет просмотреть текущие и прошедшие заявления и услуги, полученные через центры «Мои Документы». Страницы и навигация приложения максимально просты и интуитивно понятны.

В настоящее время мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн» доступно для скачивания в GoogleРlау для устройств на платформе Android и в App Store для устройств на платформе iOS.
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