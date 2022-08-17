17 августа 2022 СРЕДА
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Минцифры России поддержало I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом»

Новости


Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев направил приветствие участникам I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом». Игры проходят в рамках реализации проекта по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».

Максут Игоревич отметил, что «это эффективная площадка для формирования сообщества руководителей цифровой трансформации, ИТ - специалистов, урбанистов, молодых ученых».

Также политик подчеркнул уникальность I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» в рамках проекта «Умный город»: «Личный пример всегда был самой мощной мотивацией для общества. Здоровье и энергия, которые дают человеку занятия физической культурой и спортом - обязательные условия для решения стоящих перед нами непростых задач. Развитие экономики городов, взаимодействие органов власти и населения, устранение цифрового неравенства, развитие регионов страны, обеспечение доступной связью последнего поколения миллионов граждан - все эти цели под силу реализовать только сильным и здоровым людям.

Уверен, что I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» станут новым ежегодным форматом встречи сообщества проекта «Умный город". Желаю всем их участникам, яркой увлекательной борьбы и достижения высоких результатов не только в спорте!»