Нацпроект «Образование»: 2 новые мастерские появятся в Саратовском колледже кулинарного искусства

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Мастерские позволят обеспечить соответствие условий подготовки специалистов требованиям бизнес-среды региона на рынке гостеприимства, туризма и сферы общественного питания, передовых производственных технологий и современных стандартов.Благодаря проекту, ребята смогут получить востребованные специальности, такие как «Гостиничное дело», «Туризм и гостеприимство», «Повар, кондитер». Эти специальности входят в перечень приоритетных профессий и специальностей СПО ТОП-50. Кроме того, созданные мастерские открывают возможности профессионального обучения и повышения квалификации, профориентационной работы, дополнительного образования специалистов в сфере гостиничного сервиса, туризма и сферы услуг. Оснащение мастерских отвечает самым современным требованиям.Заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа кулинарного искусства Елена Уранова отметила, что созданные мастерские позволят студентам получать профессиональные навыки в соответствии с мировыми стандартами. Укомплектованность мастерских даст возможность студентам пользоваться современным оборудованием и инвентарем, что в дальнейшем позволит выйти на производственную практику на предприятия общественного питания более профессионально подготовленными.«Созданные мастерские позволят расширить перечень компетенций для подготовки кадрового ресурса не только для наших ребят, но и для национального проекта «Демография», а именно обучения кондитеров и работников гостиничного бизнеса среди взрослого населения », – отметила Елена Уранова.В Саратовском колледже кулинарного искусства ребята смогут проходить демонстрационный экзамен.