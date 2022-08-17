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Сборная области по настольному теннису активно готовится к Играм умных городов

Новости
Сборная области по настольному теннису активно готовится к Играм умных городов

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Центр бадминтона» прошла тренировка сборной Саратовской области по настольному теннису. Сформированная из выпускников спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» команда примет участие в I Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом». Спортсмены выступят в двух лигах - региональной и молодёжной. В настоящее время они ведут активную подготовку к соревнованиям.

«Участие в соревнованиях будет хорошей игровой практикой, - отметила представитель команды Анжелика Косачёва. – Лично для меня эти Игры будут основным стартом перед турниром в Сочи, где я буду выступать».

Тренером команды является Сергей Сазонов – заместитель председателя «Федерации настольного тенниса» в Саратовской области. В состав команды на сегодняшний день вошли 4 игрока. В молодежной лиге сыграют Владимир Михайлин (Саратов) и Юлия Моисеева (Балаково), региональной - Алексей Саунин (Саратов) и Анжелика Косачёва (Саратов).

«Проведение соревнований в Саратове станет толчком для развития не только настольного тенниса, но и всего спорта в нашем регионе, - считает Сергей Сазонов. – Для нашего региона это большая честь – принимать состязания такого уровня. Поэтому, чтобы представить наш город и нашу область достойно, мы занимаемся каждый день, оттачиваем навыки и готовимся побеждать».

Напомним, что до начала I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» осталось 17 дней. 2 сентября на Набережной Космонавтов состоится церемония торжественного открытия Игр.