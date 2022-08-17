Два саратовских проекта вышли в финал премии «Жить вместе»

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В 2022 году заявки на участие в премии «Жить вместе» были поданы из 77 регионов России. Общее количество заявок – 513: это в два раза больше, чем в прошлом году.В номинации «Культура» в шорт-лист вошел проект по созданию архива фотографий старого Саратова. Его цель – «собрать камни» и показать, как в течение столетий менялся город. За десять лет работы в архиве было собрано более 37 тысяч фотографий Саратова. Его материалы активно используют профессионалы, любители, архив остается основным источником краеведческих знаний о городе и области.В номинации «Пространство» в финал премии «Жить вместе» вышел проект «Деревня у водяной мельницы» из села Лох Саратовской области. Девиз проекта – «Людей объединяет хорошее». Изначально он развивался как экскурсионная программа для школьников – ее проводила местная жительница, педагог Татьяна Резцова. В 2016 году в селе начали восстанавливать храм Архангела Михаила.Напоминаем, в 2022 году премия «Жить вместе» будет вручаться в третий раз. Ее призовой фонд - 600 000 рублей. Заявки на соискание премии принимались в шести номинациях – «Память», «Культура», «Среда», «Церковь», «Русская традиция» и «Пространство». По словам организаторов, все проекты премии ориентированы на человека. Именно человек остается центром мероприятий, которые участники премии «Жить вместе» проводят в России.До 24 июля экспертный совет премии рассматривал поступившие заявки. По итогам был сформирован лонг-лист из 120 проектов, затем – шорт-лист по каждой номинации.Победители в каждой из номинаций премии «Жить вместе» будут объявлены 21 августа 2022 года в Москве - в рамках церемонии награждения. В этом году мероприятие будет включать две части. Днем пройдут форсайт-сессии – тематические встречи по номинациям премии «Жить вместе». На них соберутся финалисты и номинанты 2022 года и прошлых лет, эксперты, чтобы обсудить актуальные для каждой сферы вопросы.Вторая часть мероприятия – награждение победителей - состоится во второй половине дня. Члены жюри и организаторы назовут проекты, которые получат вознаграждение в 100 000 рублей. В некоторых номинациях предусмотрены специальные призы от спонсоров, партнеров.