Пригородные поезда доставят желающих на фестиваль мастеров

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Добраться до города проведения мероприятия и вернуться обратно все желающие смогут на пригородных поездах, курсирующих между Саратовом и станциями Сенная, Ершов, Урбах, Тарханы, Аткарск, Татищево, Ртищево.Специально для гостей и участников фестиваля подготовлена экскурсионная программа по областному центру. В неё входит прогулка по Музейной площади и центральным улицам Саратова, посещение Парка Победы на Соколовой горе, а также осмотр других городских достопримечательностей.Информацию о стоимости проезда и экскурсионной программы можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.В связи с тем, что количество мест ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Бронирование билетов осуществляется в будние дни с 8:00 до 17:00 по телефонам: +79271380044 (Анастасия), +79279198082 (Светлана).