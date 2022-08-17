В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль народных промыслов и ремесел

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Более 400 мастеров из 28 регионов России соберутся в эти дни на ул. Волжской и проспекте им. Столыпина.Фестиваль будет проходить пятый год подряд. На нем будут представлены лучшие достижения мастеров России в сфере ремесел, НХП, современного рукоделия и изобразительного искусства.Ассортимент представленных товаров ручной работы очень широк: керамика, вышивка, изделия из кожи и меха, стекло, резьба по дереву, бижутерия, сумки, свечи, сладости, мыло, игрушки, текстиль, домашняя утварь и украшения интерьера, негабаритная мебель, картины и многое другое – всего более 200 наименований. Выполнено это в разных техниках, цветах и фактурах, включая самые востребованные на рынке.Опыт фестиваля доказывает, что «возрождение НХП и ремесел» идет достаточно активно. «Ремесла возрождаются, но уже на качественно ином уровне. На помощь рукодельникам приходит не только опыт предыдущих поколений и современные технологии – компьютерные программы, приложения, видеоуроки, станки, инструменты и материалы, но и возможности для легальной предпринимательской деятельности, в том числе, в качестве самозанятых граждан», - уверен директор Палаты ремесел Сергей Леонов. Их доля среди участников «Палитры ремесел» увеличилась с прошлого года на 49%. Но реализовать свою продукцию на фестивале могут не только ИП и самозанятые, но и физические лица.«Обеспечивать себя, занимаясь любимым хобби, становится популярно и престижно. Комфортный режим налогообложения, максимально простая бухгалтерия и учет, предложенные государством, позволяют мастерам вести прозрачную деятельность. А социальные сети, маркетплейсы, дистанционные платежи, службы доставки дают возможность регулярных заработков, - говорит Сергей Леонов. - Участие в фестивалях на сегодня - это не только заработок, но еще один прекрасный способ продвижения, популяризации себя в индустрии. На «Палитру ремесел» едут, в том числе, для деловых знакомств, обмена опытом, расширения потребительской географии. Выигрывают же те мастера, кто использует все эти возможности в комплексе».За информацией о подготовке к мероприятию, его участниках и программой можно следить на сайте фестиваля palitraremesel.ru.