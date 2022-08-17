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В Саратовской области благоустроили более 100 парков

Новости
В Саратовской области благоустроили более 100 парков

С начала года в Саратовской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроили 190 территорий.

«С каждым годом всё больше общественных пространств преображаются благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», - отметил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв. - В этом году запланировано благоустроить 213 объектов по всей нашей области. Завершены работы в 108 парках и в 82 дворах. При этом площади, скверы и набережные для благоустройства выбирают сами жители раз в год на платформе za.gorodsreda.ru. Для нас мнение жителей – ключевое. Вместе с ними мы создаем комфортную среду, где будут прогуливаться родители с малышами, влюбленные пары и кататься на самокатах подростки. Важно также заботиться и сохранять то, что уже благоустроили».

Так, например, в Балашове в этом году преобразилась территория около пруда в микрорайоне Военный городок: обустроены тротуары, пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, смонтирована система освещения и посеян газон. Для жителей обустроили солярий. На территории появилась детская площадка.



Напомним, глава региона Роман Бусаргин контролировал процесс благоустройства этой территории. Во время посещения Балашова он обсудил с жителями актуальные вопросы.

Также в Балашове по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году преобразились дворы по адресам: улица К.Маркса, дом №47 и улица 50 лет ВЛКСМ, дом №21А. Активно идут работы во дворах домов №№5 и 7 по улице Привокзальной. Вскоре они будут завершены. Жители следят за процессом благоустройства.