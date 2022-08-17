Саратовцы отправились на фестиваль «Таврида.АРТ»

просмотров: 238

Доброго пути представителям творческой молодежи пожелала заместитель начальника управления по молодежной политике, начальник отдела молодежных инициатив и проектов министерства молодежной политики и спорта области Оксана Православнова: «Побывав на Тавриде однажды, вы не сможете забыть её, это точно. Саратовские кандидаты рассказывают не столько о гала-концертах и публичных личностях, сколько о том, какими же крутыми и интересными выдались квизы, конкурсы. Администрация форума особенно ценит выдающиеся творческие способности наших ребят! Удачи вам и успехов!»Напомним, отбор участников проходил в оргкомитете самого фестиваля. Всего из регионов России на участие в форуме претендовали более 60 000 человек. Саратовская делегация - это 23 человека.Ожидается, что фестиваль посетит более 30 000 человек со всей России. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).