17 августа 2022 СРЕДА
Новости
17:00 | 16 августа
Два саратовских проекта вышли в финал премии «Жить вместе»
16:25 | 16 августа
Нацпроект «Образование»: 2 новые мастерские появятся в Саратовском колледже кулинарного искусства
16:16 | 16 августа
Сборная области по настольному теннису активно готовится к Играм умных городов
13:50 | 16 августа
Пригородные поезда доставят желающих на фестиваль мастеров
13:21 | 16 августа
Минцифры России поддержало I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом»
13:00 | 16 августа
В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль народных промыслов и ремесел
11:49 | 16 августа
В Саратовской области благоустроили более 100 парков
10:57 | 16 августа
Саратовцы отправились на фестиваль «Таврида.АРТ»
09:58 | 16 августа
Политолог назвал фаворитов на выборах
09:00 | 16 августа
Саратовские хоккеисты примут участие в I Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовцы отправились на фестиваль «Таврида.АРТ»

Новости
Саратовцы отправились на фестиваль «Таврида.АРТ»

Делегация Саратовской области отправилась в Республику Крым (бухта Капсель, г. Судак) на фестиваль творческих сообществ «Таврида.АРТ». Он продлится пять дней - до 19 августа 2022 года.

Доброго пути представителям творческой молодежи пожелала заместитель начальника управления по молодежной политике, начальник отдела молодежных инициатив и проектов министерства молодежной политики и спорта области Оксана Православнова: «Побывав на Тавриде однажды, вы не сможете забыть её, это точно. Саратовские кандидаты рассказывают не столько о гала-концертах и публичных личностях, сколько о том, какими же крутыми и интересными выдались квизы, конкурсы. Администрация форума особенно ценит выдающиеся творческие способности наших ребят! Удачи вам и успехов!»

Напомним, отбор участников проходил в оргкомитете самого фестиваля. Всего из регионов России на участие в форуме претендовали более 60 000 человек. Саратовская делегация - это 23 человека.

Ожидается, что фестиваль посетит более 30 000 человек со всей России. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).