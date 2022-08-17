Политолог назвал фаворитов на выборах

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Эксперты обсудили особенности конкуренции в текущей выборной кампании. Были высказаны мнения о высоком уровне конкуренции, открытости и прозрачности избирательного процесса в России.Об основных трендах избирательной кампании, проходящей в Саратовской области, мы поговорили с доктором политических наук, профессором СГУ им.Н.Г.Чернышевского Михаилом Даниловым.- Михаил Викторович, скажите, какие основные тенденции Вы видите по итогам регистрации кандидатов в губернаторы региона и депутаты Саратовской областной думы?– В политическую жизнь активно вошло поколение, рожденное в 1980-1990-е годы. Из пяти кандидатов в губернаторы трое – из этой генерации политиков, включая фаворита - врио губернатора Романа Бусаргина. А партийный список «Новых людей» практически полностью состоит из кандидатов данной возрастной группы.Избирателю предоставлено базовое «политическое меню». Несомненный лидер избирательной гонки – «Единая Россия». Три «старые» (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия-Патриоты–За правду») и одна новая («Новые люди») парламентские партии. Они развернут конкуренцию за второе место. А также, имеющие своего, пусть и немногочисленного, избирателя - «Родина» и «Коммунисты России».Как вы считаете, существует ли у избирателя запрос на другие политические силы?Политическая система Саратовской области институционализирована на базе этих партий. Серьезного социального запроса на расширение данного партийного спектра мы не наблюдаем. Несостоятельность некоторых политических организаций, громко заявляющих о своих амбициях, но не способных преодолеть даже организационный, формальный этап регистрации и выдвижения – яркое тому свидетельство.«Единая Россия» на выборах в облдуму смогла «закрыть» все округа. КПРФ оставила свободным по имеющимся данным – 1 округ, ЛДПР и «Справедливая Россия» - по 2 округа, «Новые люди» - не смогли найти кандидатов на 7 округов. Самовыдвиженцев пока чуть более двух десятков (22 человека), что относительно немного. И их число, теоретически, может уменьшиться. В большинстве случаев, число кандидатов на один мандат Саратовской областной думы – 6 человек, что говорит о высокой конкуренции и открытости.- В этом году выборы пройдут в течение нескольких дней – 9, 10, 11 сентября. На Ваш взгляд, какие дополнительные возможности дает многодневное голосование?В целом ряде территорий будут проводиться голосования по выборам депутатов местных органов власти. В совокупности с выборами губернатора и депутатов областной думы - это серьезная нагрузка на избирательные комиссии. Учитывая риски новой волны коронавируса, совершенно оправдано проведение трехдневного голосования. Оно показало свое удобство для избирателей, которые могут спокойно планировать свой визит на избирательный участок, не отказываясь от привычных личных и профессиональных активностей. Трехдневное голосование позволяет и избирательным комиссиям в спокойном плановом режиме проводить многоуровневые выборы.