Книга Андрея Фоменко «Фокус на жизнь» получила номинацию на премию «Здравомыслие»

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Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья». Автор – российский бизнесмен и инвестор. Книга уже включена в лонг-лист премии в номинации «Рецепт здоровья», куда входят современные произведения о здоровом образе жизни для широкой аудитории. Организаторы премии «Здравомыслие» – Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и телеканал «Доктор» – приняли в 2022 году 230 заявок от соискателей.Книга Андрея Фоменко успешно прошла второй этап конкурса, получив оценку экспертного совета. Теперь она примет участие в народном голосовании, которое продлится до 19 сентября. Далее будет объявлен шорт-лист премии, и экспертный совет с 20 сентября по 10 октября определит победителей. Членами жюри премии выступают журналисты, известные общественные деятели и представители медицинского сообщества.Андрей Фоменко много лет работал в проекте VSH25, цель которого – не просто продлить жизнь, но сохранить молодость и остановить старение. Он изучил опыт реальных долгожителей и многочисленные исследования. Эти материалы стали основой труда автора, в котором он рассказывает о внутренних ресурсах организма человека и дает советы, как прибавить дополнительные годы жизни. Книга опубликована в 2021 году в издательстве «Альпина Pro».