Саратовские хоккеисты примут участие в I Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом»

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Спортсменам предстоит выступить на соревнования в двух лигах - региональной и молодёжной. Сборная уже начала подготовку. Игроки работают над катанием, владением шайбой, тактикой. Сейчас закладывается база физической готовности на турнир.Защитник сборной Егор Павленко рассказал о том, как проходит тренировочный процесс перед соревнованиями: «Команда начала усиленно готовиться к I Всероссийским играм. Турнир будет сложный и от этого интересный. Наша сборная тренируется два раза в неделю, но каждый из нас занимается дополнительно в свободное время. Все понимают уровень соревнований, будет трудно, но самое главное — настрой перед игрой и желание победить».В тренерский штаб команды вошли Дмитрий Филюрин и Константин Кошелев. В составе команды на сегодняшний день два вратаря, пять защитников и девять нападающих. Окончательный состав сборной на игры «Умный город. Живи спортом» будет объявлен 20 августа.Тренер сборной Саратовской области Дмитрий Филюрин считает, что I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» - это большой праздник: «У нас большие ожидания от соревнований. Мы приложим все усилия, чтобы в родном городе, на домашнем льду показать достойный результат. Спасибо министерству молодёжной политики и спорта за предоставленную возможность команде подготовиться и усиленно тренироваться перед стартом Всероссийских игр».Напомним, 2 сентября на Набережной космонавтов состоится церемония торжественного открытия I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».