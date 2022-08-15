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Аграрии региона отмечены Благодарственными письмами Совета Федерации и Дипломами Минсельхоза России

Новости


На прошедшей в Саратове масштабной сельскохозяйственной выставке «САРАТОВ.АГРО. День поля 2022» ведущие сельхозтоваропроизводители региона отмечены Благодарственными письмами Совета Федерации и Дипломами Минсельхоза России.

Сенатор РФ от Саратовской области Олег Алексеев вручил Благодарственные письма Комитета Совета Федерации:

- Перекальскому Владимиру, директору колхоза им.18-го Партсъезда, Ершовский район;

- Голованову Николаю, директору СПК им.Энгельса, Ершовский район.

Зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский отметил наградами победителей конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2021 года». Конкурс проводился Министерством сельского хозяйства РФ и Союзом сахаропроизводителей России.

Глава регионального минсельхоза вручил награды представителям:

- ООО «Новая Земля», Балашовский район;

- ООО «БКХП – Репное», Балашовский район;

- АО «Ульяновский», Ртищевский район;

- ООО «Золотая Нива», Аркадакский район;

- ООО «Еланский конный завод», Самойловский район.
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