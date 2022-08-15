Проекты «серебряных» волонтеров стали победителями регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ

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Среди них проект «Движение это жизнь», автор которого - «серебряный» волонтер комплексного центра социального обслуживания населения Ртищевского района Мария Федулкина. Проект предусматривает привлечение к занятиям физкультурой и спортом пожилых жителей, популяризацию здорового образа жизни.Благодаря социальному проекту «Танцетерапия» «серебряного» волонтера центра соцобслуживания Питерского района Светланы Джога, пожилые люди, которые мечтали научиться танцевать, смогут это сделать в рамках проекта с помощью инструктора по танцам.Волонтеры «серебряного» возраста и специалисты центра социального обслуживания населения Балаковского района защитили социальный проект «Никогда не поздно играть в куклы». Дипломы победителей получили руководитель кукольного театра «Саквояж» Наталья Крец, а также заведующий отделением срочного социального обслуживания центра Алина Лавина.Проект специалиста комплексного центра соцобслуживания населения г. Саратова Светланы Григорьевой вошел в число лучших в номинации «Помощь людям». Светлана представила проект «Моя мода 60+», который направлен на развитие молодежных добровольческих инициатив в организации творческой, социальной, образовательной активности пенсионеров и предлагает молодым специалистам, дизайнерам и студентам принять активное участие в работе студии кройки и шитья для пенсионеров.Федеральный этап конкурса пройдёт с 29 августа по 2 октября.