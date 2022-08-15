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В Саратове прошла 13-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ.АГРО. День поля 2022»

Новости
В Саратове прошла 13-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ.АГРО. День поля 2022»

Свою продукцию - широкую линейку новейшей сельхозтехники и запчастей, горюче-смазочные материалы, семена и гибриды зерновых, масличных и других сельскохозяйственных культур, средства защиты растений и многое другое - представили порядка 200 кампаний из 28 регионов России и Республики Беларусь.

Масштабная экспозиция развернулась на главной выставочной улице протяженностью более 900 м. Помимо этого, с достижениями отечественного агропрома можно было ознакомиться в стационарном павильоне.

«Дорогие друзья! Замечательный праздник, замечательная выставка. Это праздник наших аграриев. Сельхозвыставка - это обмен опытом, лучшими практиками. Сейчас на полях вместо старой техники работает современная. В уборке зерновых наш регион перешел за 3 млн тонн - самая высокая урожайность за последние 10 лет. Уже полностью обеспечили область зерном, а значит, есть возможность накормить и другие регионы. Более 800 тыс. тонн Саратовская область отгрузила в порты», - приветствовал участников и гостей Дня поля глава региона Роман Бусаргин.

«Результаты, которых сегодня добиваются наши аграрии, были бы невозможны без самых передовых достижений отечественной и зарубежной науки и техники… Хочется всем пожелать хорошей погоды, высоких урожаев, справедливых цен на нашу сельхозпродукцию, развития агропромышленного комплекса региона и самое главное - чтобы на столах жителей нашей области и всей страны всегда в достатке и по доступным ценам были качественные продукты питания. Желаю вам хорошей продуктивной работы, взаимовыгодного сотрудничества, хорошего настроения», - сказал глава регионального минсельхоза Роман Ковальский.

Посетители выставки смоги в деле увидеть работу сельскохозяйственной техники, опрыскивание растений с помощью дронов, принять участие в розыгрыше тракторных шин. Работали фуд-корты, можно было послушать народные песни в исполнении творческих коллективов.

Ключевым событием Дня поля-2022 стал круглый стол, посвященный актуальным вопросам деятельности агропромышленного комплекса. В работе круглого стола, прошедшего под председательством зампреда Правительства области – министра сельского хозяйства области Романа Ковальского, приняли участие сенатор Олег Алексеев, ректор ФГБОУ ВО Вавиловский университет Дмитрий Соловьев, аграрии, представители деловых и научных кругов.

В обсуждении широкого круга вопросов – от особенностей проведения посевных работ озимых культур и необходимости увеличения объемов применяемых удобрений до разработки и испытаний инновационных российских биопрепаратов и применения в АПК цифровых технологий и сервисов - прияли участие порядка 150 человек.

Министерство сельского хозяйства области