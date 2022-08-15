Нацпроект «Производительность труда»: полиграфическое предприятие региона внедряет принципы бережливого производства

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Внедрение данных инструментов позволит не только сократить потери на основном технологическом процессе, но и упростить его и сделать более эффективным. Полученные результаты лягут в основу культуры непрерывных улучшений.Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) уже оценили текущее состояние производства и совместно с руководством предприятия определили точки роста. РЦК будет активно работать с компанией в течение шести месяцев, а затем продолжат проводить консультации по необходимым вопросам.«В качестве эталонного участка была выбрана флексографская машина Mark Andy P3. На этом оборудовании основной продукт нашей компании – самоклеящаяся этикетка – приобретает свои потребительские качества: наносится краска, лак. Этикетка получает форму. Поэтому нам важно, чтобы оборудование работало максимально эффективно и выпускало конкурентноспособный продукт», – отметил руководитель рабочей группы проекта Мария Карпухина.Напомним, саратовское предприятие, занимающееся упаковкой, маркировкой и этикетировкой продукции, является участником национального проекта «Производительность труда» с мая 2022 года. В компании рассчитывают увеличить производительность труда на 5% за три года.