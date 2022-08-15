Ученые СГТУ разработали систему интеллектуального видеонаблюдения: распознавания девиантного поведения и забытых вещей

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Так, в режиме реального времени «распознаватели» нейросети анализируют видеопоток с камер наблюдения, отмечая различные типы угроз, и мгновенно передают сигнал тревоги на «пункт мониторинга» оператору. Например, они могут определить по силуэту одежды наличие пистолета или ножа, отметить агрессию и излишнюю тревожность на лице посетителя, среагировать на подозрительную сумку.Авторы разработки - кандидат технических наук, доцент Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ Алексей Кузьмин, магистранты направления «Информационные системы и технологии» Роберт Тантушян, Владимир Антонов, Павел Агафонов.«Система построена по принципу открытой архитектуры: «распознаватели» и «пункты мониторинга» могут быть подключены друг к другу в произвольных конфигурациях. Компьютерную программу можно установить на любую операционную систему и настроить под любые требования пользователя. Обязательным условием является лишь хорошее освещение помещения, в котором размещены видеокамеры. Для более четкого изображения желательно использовать камеры с инфракрасной подсветкой», – рассказывает ученый Политеха Алексей Кузьмин.