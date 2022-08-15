Саратов впервые принял межрегиональный форум пограничников России

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Организаторами мероприятия выступила Саратовская региональная общественная организация ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» совместно с Саратовским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и Саратовским отделением «Бессмертный Полк России».Более 300 участников, в числе которых представители и ветераны пограничной службы России, члены ветеранских и общественных организаций из 30 регионов нашей страны, приняли участие в форуме. В его рамках была организована образовательная программа, разделенная на несколько тематических блоков.В частности, спикерами площадки «Грант как одна из эффективных мер поддержки социальных инициатив некоммерческих организаций» выступили заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов и заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая.Виталий Шустов сообщил, что на территории Саратовской области ведется активное взаимодействие с ветеранскими и военно-патриотическими организациями. Проводится комплекс мероприятий, направленных на патриотическое, духовно-нравственное воспитание граждан региона. При этом Правительство области оказывает необходимую поддержку общественным организациям. С 2012 года проводится областной конкурс социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций. За это время поддержано более 400 социальных проектов НКО области на сумму более 100 млн. рублей, и работа в данном направлении будет не только продолжена, но и максимально усилена.Ангелина Беловицкая рассказала о федеральных и региональных конкурсах молодёжных грантов, в которых могут принять участие и ветеранские организации, а также поделилась практикой взаимодействия с военно-патриотическими объединениями Саратовской области.