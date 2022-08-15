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На воздушной линии электропередачи построили схему плавки гололеда

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Энергетики отремонтировали воздушную линию электропередачи 10 кВ, которая обеспечивает электроснабжение инфраструктуры железнодорожной станции в селе Хватовка Базарно-Карабулакского района.

На линии электропередачи, отходящей от подстанции 35/10 кВ «Хватовка», специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» построили схему плавки гололеда. С этой целью установили 3 дополнительных А-образных опоры, новый секционный разъединитель и разъединитель плавки гололеда, заменили более 4 тыс. м провода. Также обновлены 50 диспетчерских наименований.

Работы на линии электропередачи проведены в соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта филиала «Саратовские РС», их стоимость составила более 500 тыс. рублей.

Построенная схема плавки повысит устойчивость работы ВЛ в условиях гололедообразования, характерного для правобережных районов Саратовской области. Это позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение железнодорожной станции «Высотная», в том числе в осенне-зимний период.
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