Действие коллективных договоров распространяется более чем на 72% работников организаций и предприятий региона

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С помощью механизма социального партнерства в сфере труда решается ряд социально значимых задач, в том числе обеспечивается повышение уровня оплаты труда в регионе.Данная задача решается через исполнение принятых обязательств в новом областном трехстороннем соглашении на 2022-2024 годы между исполнительными органами, профсоюзами и работодателями. Стороны соглашения устанавливают в коллективных договорах оптимальное соотношение тарифной и надтарифной частей в структуре заработной платы на уровне 50-70%, ежегодно обеспечивают темпы прироста заработной платы во внебюджетном секторе экономики области на уровне не ниже 10%.Гарантии по заработной плате, социальные стандарты в сфере оплаты, льготы и компенсации также предусматриваются в областных отраслевых тарифных соглашениях. В настоящее время заключено 128 соглашений как на областном, так и на территориальном уровнях.В целях выявления и распространения лучших практик социально-ответственного бизнеса в июне проведен областной конкурс «Коллективный договор», победителями признаны 17 бюджетных и коммерческих организаций. В настоящее время проходит региональный этап Всероссийских конкурсов «Российская организация высокой социальной эффективности» и «Лучший по профессии».Укреплению взаимодействия между органами местного самоуправления, профсоюзами и работодателями на территориальном уровне, развитию коллективно-договорных отношений способствовал рейтинг территориальных трехсторонних комиссий. Лучшими по итогам работы в 2021 году определены комиссии Аркадакского, Ртищевского и Энгельсского муниципальных районов.Министерство труда и социальной защиты области