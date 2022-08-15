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Проект Областной специальной библиотеки для слепых «Зримый Саратов» стал победителем премии #Мывместе
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Проект Областной специальной библиотеки для слепых «Зримый Саратов» стал победителем премии #Мывместе

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12 августа в региональном центре «Молодёжь Плюс» состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа международной премии #Мывместе.

По итогам конкурса в категории «НКО» номинации «Помощь людям» I место занял проект «Зримый Саратов», реализуемый Областной специальной библиотекой для слепых.

Проект «Зримый Саратов» направлен на создание с помощью 3D-печати тактильных макетов архитектурных, скульптурных и природных объектов города Саратова, имеющих историческую и краеведческую ценность, в целях приобщения к истории и культуре родного города людей с нарушениями зрения, проживающих на территории Саратова и Саратовской области.
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