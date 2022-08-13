Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла почти на 5% в июле

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При этом за 7 месяцев погружено более 6,8 млн тонн (-10,5% к январю-июлю 2021 года):нефти и нефтепродуктов – 2,4 млн тонн (-24,9%);химических и минеральных удобрений – 1,2 млн тонн (-9,2%);черных металлов – 615 тыс. тонн (-6,2%);зерна – 603,6 тыс. тонн (-18,6%);цемента – 500 тыс. тонн (+9,5%);жмыхов – 260,7 тыс. тонн (+12,6%);строительных грузов – 133 тыс. тонн (-54,2%);лома чёрных металлов – 57 тыс. тонн (-42%);продуктов перемола – 44,5 тыс. тонн (+143,3%);промышленного сырья и формовочных материалов – 41 тыс. тонн (+61,9%).