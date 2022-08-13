В сельских населенных пунктах области дорожные работы завершены на 80%
На сегодняшний день полностью завершен ремонт на 729 дорожных объектах в сельских населенных пунктах, что составляет 80% от плана.
В рамках новой региональной программы в этом году села получили субсидии из расчета 3 тысячи рублей на одного жителя. Из областного дорожного фонда на эти цели было выделено 1,5 млрд рублей.
На 11 августа полностью завершены работы в 11 районах области – Балаковском, Вольском, Духовницком, Краснопартизанском, Новоузенском, Петровскомй, Пугачевском, Романовском, Советском, Турковском, Федоровском.
Напомним, всего на ремонт муниципальных дорог в этом году из областного дорожного фонда выделено порядка 5,3 млрд рублей.
В муниципальных образованиях в этом году должно быть отремонтировано 685 километров дорог. В соответствии с задачей, которую поставил врио Губернатора Роман Бусаргин, ремонтные работы должны быть завершены в сентябре.