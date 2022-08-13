Саратовская область увеличила площади под соей на 32%

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Почти 270 тысяч га засеяли в этом году соеводы Поволжья. Для сравнения: в прошлом году площади под соей занимали чуть больше 170 тысяч га. Прирост показали практически все 10 областей, выращивающих эту культуру.Саратовская область увеличила площади на 32% и занимает на сегодняшний день третье место в ПФО по посевным площадям под соей, уступая только Пензенской и Самарской областям.Председатель Соевого Союза ПФО, который с июля этого года переименован в Зерновой Соевый Союзом ПФО, Олег Михеенко говорит, что сама жизнь подталкивает аграриев выбирать для своих полей высокомаржинальные культуры, которые дадут хороший экономический эффект. 30 сентября будет организован самый большой День Поля на соевом демо-полигоне,в нем запланировано участие и сельхозтоваропроизводителей Саратовской области. В режиме реального времени участники смогут наблюдать уборку разных сортов, их взвешивание и оценку качества. Также они смогут определить наиболее эффективную и экономически выгодную систему защиты.«Несомненно, деятельность Зернового Соевого Союза ПФО помогает сельхозпроизводителям работать эффективнее, увеличивать свои валовые сборы. А а значит, посевы сои по всей России будут прирастать и дальше», - считает зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.