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В Саратовской области отгрузили миллион тонн цемента

Новости
В Саратовской области отгрузили миллион тонн цемента

В Саратовской области вырос объем отгрузки основных строительных материалов - цемента, бетона, кирпича, силикатных блоков и стекла.

Согласно статистическим данным в первом полугодии предприятия региона выпустили около 1 млн тонн цемента, что составило 110% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, отгружено более 151 тыс. куб.м товарного бетона (+ 34%), 61 млн шт. керамического кирпича (+37%), более 25 тыс. куб.м силикатных блоков (в 3 раза больше к 1 полугодию 2021-го), 125 тыс. кв.м. стекла безопасного закаленного для строительства (+59%).

В Саратовской области 19 крупных и средних заводов выпускают кирпич, сборные железобетонные конструкции, бетон, цемент, стекло, известь и стеновые материалы. Кроме этого, строительные материалы и продукцию для строительной отрасли в целом производят малые и микропредприятия, а также более 30 предприятий химической и машиностроительной отраслей.