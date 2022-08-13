С начала года жители области заключили с государством почти 7 тысяч социальных контрактов

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В этом году жители Саратовской области заключили с учреждениями социальной защиты региона 6 968 социальных контрактов на сумму порядка 430 млн рублей.Напомним, главная цель социального контракта – помочь семье или одиноко проживающему гражданину за счет собственных активных действий по получению постоянных самостоятельных источников дохода выйти из трудной жизненной ситуации.Для каждого участника программы составляется индивидуальный план действий, направленный на улучшение финансового состояния гражданина и его семьи. Приоритетными направлениями по-прежнему являются поиск работы, открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства.Жительница Краснопартизанского района Надежда Исаева благодаря господдержке открыла ателье по пошиву и ремонту одежды. Заключенный соцконтракт дал ей возможность приобрести все необходимое оборудование. Ателье Надежды Исаевой работает уже больше года. За это время мастер сформировала большую клиентскую базу, что позволило ей создать два новых дополнительных рабочих места.«Я всегда любила шить. Поэтому, когда задумалась о своем деле, вопросов, чем я хочу заниматься, даже не возникало. Благодаря поддержке от государства я не только занимаюсь любимым делом, но и получаю стабильный доход», - рассказывает Надежда.Отметим, всего в 2022 году планируется заключить более 7,5 тысячи контрактов на общую сумму свыше 500 млн рублей. «Социальный контракт – это действенная мера поддержки, которая позволяет людям улучшить свое финансовое положение. Напомню, что обязательства по социальному контракту должны исполняться как гражданином, так и учреждением социальной поддержки», - подчеркнула заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.