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В Саратовской области стартует программа «Школа предпринимательства»

Новости


В Центре «Мой бизнес» Саратовской области с 15 по 26 августа пройдёт обучающая программа «Школа предпринимательства».

Программа проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития области.

Целью «Школы предпринимательства» является наращивание предпринимательских навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса. Результатом обучения станет полный анализ действующего предприятия и разработка плана развития бизнеса.



В течение двух недель участники проанализируют свой проект, создадут стратегию предприятия, установят цели по росту бизнеса; узнают, как грамотно спланировать маркетинговое продвижение для повышения эффективности бизнеса. Участники познакомятся с основами социального предпринимательства, мерами господдержки, а также инструментами продвижения и привлечения финансирования под социально-предпринимательские проекты; изучат управление предприятием и ведение управленческого учёта.

На обучение приглашаются действующие предприниматели — ИП или ООО, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Саратовской области, а также имеющие личный кабинет на платформе МСП.рф.

Старт программы 15 августа. Длительность обучения – 10 дней (занятия 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница).

Участие бесплатное.
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