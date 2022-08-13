Анна Ховайко и Алексей Мурзов выдвинуты на звание лауреатов премии губернатора в сфере журналистики

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Напомним дважды в год на конкурсной основе в регионе определяются лауреаты премии для ветеранов журналистики и стипендии молодым журналистам. Всего в полугодие получателями денежной премии становятся четыре представителя медиа-отрасли.От ветеранов журналистики к лауреатскому званию предложены корреспондент ГТРК «Саратов» Анна Ховайко и редактор сайта «Саратов 24» Алексей Мурзов.Анна Ховайко работает на саратовском телевидении с 1979 года. Является создателем многих телевизионных циклов, посвященных социальным и нравственным проблемам. В настоящее время является сценаристом телепрограммы «Время от времени» и документальных фильмов ГТРК «Саратов».Алексей Мурзов на протяжении почти 14 лет возглавлял саратовские информационные агентства «СарБК», «СарИнформ», «Общественное мнение», работал собственным корреспондентом газеты «КоммерсантЪ». На сайтах информационных агентств и сетевых изданий по его инициативе и при активном участии реализовывались многочисленные информационные, просветительские и благотворительные проекты.Среди студентов лауреатом конкурса стал обладатель Гран-при юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна - 2022», студент саратовской юридической академии Александр Кожекин. Его кандидатура была поддержана членами жюри конкурса практически единогласно. Александр четыре года работает в качестве видеооператора и возглавляет студенческий медиацентр СГЮА SM Production.Представительница саратовского государственного университета Полина Громова стала вторым лауреатом губернаторской стипендии. Полина работает в качестве редактора в Управлении медиакоммуникаций СГУ, в молодежной редакции студенческого телепроекта «Мне нравится» и студенческого журнала «СГУщёнка».Члены жюри конкурса, среди которых главный редактор «Аткарской газеты» Елена Бадикова, специальный корреспондент «Российской газеты» в Саратове Андрей Куликов, директор ООО «Вещатель» Илья Леонтьев и председатель регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская, предложили министерству рассмотреть возможность повышения размера премии и стипендии с 6 и 4 тысяч в месяц до 10 и 6 тысяч соответственно.Напомним, с момента учреждения премии и стипендии Губернатора в сфере журналистики в 2005 году, получателями государственной поддержки стали 140 журналистов.Министерство информации и печати области